В Китае назначили новый состав правительства 19.03.2018, 13:43

Глава правительства КНР Ли Кэцян продолжит работать на своем посту.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) 19 марта на сессии в Пекине утвердило новый состав правительства КНР, сообщило агентство Xinhua.

Премьер Ли Кэцян будет занимать свой пост до 2023 года – это уже второй его срок. Также продолжит работу глава МИД Ван И. Новым министром обороны стал бывший глава ракетных войск генерал Вэй Фэнхэ, а министром финансов – бывший замглавы минфина Лю Кунь.

Глава центрального банка Китая Чжоу Сяочуань, который возглавлял финучреждение 15 лет, ушел в отставку. Освободившийся пост занял его заместитель И Ган.

17 марта депутаты ВСНП единогласно переназначили Си Цзиньпина на должность председателя КНР.