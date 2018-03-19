Кот вернулся к хозяину после 14 лет разлуки 19.03.2018, 13:59

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Американец потерял своего питомца после переезда, связанного с разрушительным ураганом.

Американец Перри Мартин из города Форс-Пирс обнаружил своего кота после 14 лет разлуки. Об этом пишет USA Today.

Сообщается, что кот по кличке Томас Младший сбежал от своего хозяина после того, как он переехал из своего города, сильно пострадавшего от урагана. Поиски животного не дали никаких результатов и американец подумал, что его сбила машина.

Однако вернувшись спустя 14 лет в родной город он обнаружил своего беглого питомца.

Кота подобрал на улице зоозащитник, который отправил его в приют. Там животное просканировали и были удивлены, что за все 14 лет скитаний его никто не подобрал и не отнес в приют.

В итоге зоозащитники связались с владельцем животного и сообщили о находке. Мужчина был очень рад, что после стольких лет он все же получил питомца назад.

"Было бы здорово, если бы он хотя бы на 15 минут получил способность говорить и рассказал о своих злоключениях", - отметил американец.