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К 100-летию БНР белорусы Швейцарии установят бело-красно-белый флаг в Альпах

  • 19.03.2018, 14:20

Белорусский национальный флаг появится на пике горы Ютлиберг.

25 марта белорусы Швейцарии планируют поездку в Альпы, где в честь 100-летия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики установят бело-красно-белый флаг, сообщает «Радыё Свабода».

Об этом сообщил один из лидеров белорусской диаспоры в Швейцарии Александр Сапега.

По его словам, белорусский национальный флаг появится на пике горы Ютлиберг (Uetliberg) в окрестностях Цюриха.

Сам Сапега участия в подъеме на гору не примет, так как 25 марта планирует попасть в Минск, чтобы присоединиться к празднованию возле Оперного театра.


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