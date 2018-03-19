Россельхознадзор инспектирует молочные предприятия Беларуси 3 19.03.2018, 14:22

Российские специалисты посетят восемь предприятий.

Специалисты Россельхознадзора в понедельник начали инспекции молочных предприятий Беларуси, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Проверки начались, будет проинспектировано 8 предприятий", - сказала она.

Предполагается, что российские специалисты будут работать в Беларуси в течение недели.

Представители Россельхознадзора работают двумя группами.

Как сообщалось, Россельхознадзор из-за многочисленных нарушений российских ветеринарно-санитарных требований и реэкспорта продукции из стран, поставки в РФ из которых запрещены, принял решение об ограничении ввоза из Беларуси молока и сливок, поступающих наливом, а также сухого молока и сыворотки. Сначала планировалось ввести запрет с 26 февраля, затем срок был перенесен на 5 марта, а потом на 15 марта.

Однако затем Россельхознадзор принял решение не вводить запрет на белорусскую продукцию, а провести инспекции предприятий-поставщиков. Между тем, запреты на поставки молочной продукции с отдельных предприятий за последние дни вводились и продолжают действовать.

По данным Россельхознадзора, в 2016 году из выявленных 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ 386 случаев приходилось на молоко и молочную продукцию. Причем в 10 случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции. В 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции. Из них в 21 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ.