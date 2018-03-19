Россельхознадзор инспектирует молочные предприятия Беларуси

Россельхознадзор инспектирует молочные предприятия Беларуси3
- 19.03.2018, 14:22
Российские специалисты посетят восемь предприятий.
Специалисты Россельхознадзора в понедельник начали инспекции молочных предприятий Беларуси, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
"Проверки начались, будет проинспектировано 8 предприятий", - сказала она.
Предполагается, что российские специалисты будут работать в Беларуси в течение недели.
Представители Россельхознадзора работают двумя группами.
Как сообщалось, Россельхознадзор из-за многочисленных нарушений российских ветеринарно-санитарных требований и реэкспорта продукции из стран, поставки в РФ из которых запрещены, принял решение об ограничении ввоза из Беларуси молока и сливок, поступающих наливом, а также сухого молока и сыворотки. Сначала планировалось ввести запрет с 26 февраля, затем срок был перенесен на 5 марта, а потом на 15 марта.
Однако затем Россельхознадзор принял решение не вводить запрет на белорусскую продукцию, а провести инспекции предприятий-поставщиков. Между тем, запреты на поставки молочной продукции с отдельных предприятий за последние дни вводились и продолжают действовать.
По данным Россельхознадзора, в 2016 году из выявленных 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ 386 случаев приходилось на молоко и молочную продукцию. Причем в 10 случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции. В 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции. Из них в 21 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ.