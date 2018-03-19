Елена Толстая: Белорусам надо почувствовать свою силу 19.03.2018, 14:56

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День Воли неизбежно станет государственным праздником.

Об этом заявила сопредседатель движения солидарности «Разам», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Елена Толстая:

- День Воли для меня, в первую очередь, это мужество людей, которые в этот день спасают честь нашей нации. Это праздник, который отмечается благодаря этим людям, благодаря сотням тысяч белорусов, которые последние 25 лет выходили на улицы. Сегодня о Дне Воли знает белорусский народ, и празднует даже при нынешней власти, которая имеет антибелорусский характер. Благодаря мужеству белорусов, 25 марта неизбежно будет государственным праздником, так, как принято во всех соседних странах.

- Почему надо выходить на Марш 25 марта?

- Потому что идеалы БНР до сих пор нереализованны. Власть должна принадлежать народу. На сегодняшний момент граждане нашей страны лишены практически всех прав и свобод. А после аннексии Крыма Россией, ее агрессии на Донбассе, для нашей страны абсолютно реальной является угроза с востока. Защитить независимость нашей страны и вернуть права и свободы граждан можно, если только сами белорусы почувствуют свою силу. Для этого нужно, чтобы люди находили мужество выходить на мирные акции.

- Оргкомитет по празднованию Дня Воли решил, что акция 25 мартa должен пройти в виде праздничного шествия по проспекту Независимости и концерта на площади Свободы. Почему это праздник должен обязательно отмечаться в центре Минска?

- Движение солидарности «Разам», одним из руководителей которого я являюсь, полностью поддерживает все решения Национального Оргкомитета, в том числе о проведении праздничного шествия с площади Якуба Коласа.

Почему оно должно пройти именно в центре Минска? Ведь все знают, как написано в Библии, куда ставят зажженную свечу. Во всех европейских странах, где проходят массовые празднования по случаю аналогичных нашему Дню Воли событий, торжественные праздничные шествия проходят через центры столиц. Мы - европейская страна. Поэтому от Движения солидарности «Разам» также есть заявитель на праздничное шествие 25 марта.

- Что вы ожидаете от акции в День Воли?

- Очень хотелось, чтобы Марш достоинства и свободы, который начнется в 12 часов 25 марта на площади Якуба Коласа в Минске, был массовым и мирным. Чем больше людей выйдет на шествие, тем больше будет защищен каждый из участников этого мероприятия.