Леонид Судаленко: Мы взыщем с работодателя зарплату за 19 месяцев 19.03.2018, 15:11

Артем Касилов

Официант 1,5 года напрасно ждал, что его позовут на работу в новое кафе; теперь он требует в суде зарплату за вынужденный прогул.

Гомельчанин Артем Касилов летом 2016 года окончил колледж и устроился по распределению в кафе «Бульвар» официантом, пишет сайт praca-by.info. Проработал он там недолго: уже в начале августа того же года начальница объявила, кто кафе не может выплатить аренду и закрывается – но Артему беспокоиться не стоит, а нужно только немного подождать: через пару месяцев кафе откроется на новом месте, где он и сможет приступить к работе.

Артем Касилов так и поступил – и прождал приглашения в новое кафе… год и восемь месяцев. Приглашения он так и не дождался; и когда начальница на очередное его требование все-таки принесла его трудовую книжку (в феврале 2018 года), молодой человек обнаружил, что он проработал в кафе не почти два года – а меньше трех месяцев. Такая запись в трудовой книжке означала, помимо прочего, что Артем Касилов не отработал по распределению, а значит, в любой момент колледж может потребовать от него вернуть стоимость обучения.

Стоит добавить, что наниматель – ООО «Денежный магнат» - не выплатил Артему ни копейки зарплаты – даже за те неполных три месяца, что он отработал в кафе.

Артем Касилов вступил в профсоюз РЭП.

Правовой инспектор Гомельской области Леонид Судаленко, представляя интересы Артема Касилова, подготовил исковое заявление в суд.

Артем Касилов рассказал, что основания не доверять нанимателю были у него изначально, но он был слишком рад новой работе и не обратил внимания на предостережения:

– Почти три месяца отработал в этом кафе, и зарплаты ни разу не видел. Когда я устраивался на работу, то два официанта, которые как раз увольнялись, меня предупреждали, что зарплату задерживают: мол, не устраивайся сюда, беги… А через три месяца наниматели закрыли свое кафе в связи с тем, что не выплатили аренду. Пообещали мне, что скоро снимут другое помещение, где сделают ремонт, переедут и будут работать на новом месте. Нужно подождать, и я буду работать именно там. Я подумал, что все честно. Прошло полгода, прежде чем я начал действительно интересоваться, как обстоят дела с работой. Я позвонил начальнице, и она меня заверила, что все хорошо, взносы в ФСЗН она заплатила, спрашивала про лицей – не интересовались ли они мной, заверила меня, что все хорошо и что нужно еще подождать.

После того, как 10 февраля бывшая начальница принесла ему трудовую книжку с датой увольнения двухгодичной давности, Артем Касилов убедился в том, что не стоит доверять нанимателю на слово:

– Я доверчивый и преданный работник. Но теперь я – это я, а работодатель – это работодатель. Единственный совет, который я могу дать молодым специалистам: готовьтесь заранее к тому, что вас попытаются обмануть!

В начале марта прошло предварительное судебное заседание, где рассматривали иск Артема Касилова к ООО «Денежный магнат».

Леонид Судаленко рассказал, что руководительница в суде признала факт трудовых отношений:

– Единственное, о чем зашел спор, - о дате увольнения. Она попыталась в суде доказать, что 5 августа Артем Касилов был уволен за прогулы, потому что перестал ходить на работу. Судья спросила, чем подтверждается факт прогула, если в трудовой книжке написано об увольнении в связи с истечением срока действия контракта. На что руководительница объяснила, что она просто… пожалела парня, которому грозил возврат колледжу средств за обучение, и решила, что такой записью он «закроет свое распределение». Тогда судья поинтересовалась, как можно было уволить в связи с окончанием контракта человека, отработавшего три месяца, когда контракт заключен на год. Это наниматель также не смог объяснить.

Профсоюзный юрист пояснил исковые требования и перспективы судебного разбирательства:

– Возникает вопрос о вынужденном прогуле по вине нанимателя. Также мы поставили перед судом вопрос об окончательном расчете, потому что, по словам Артема, начальница ему три месяца не платила. Хотя она утверждала обратное. Судья потребовала ведомости и сделала запрос в ФСЗН. Так мы узнаем, были ли какие-то выплаты.

Правовой инспектор намерен взыскать с нанимателя среднюю заработную плату за 19 месяцев, а также изменить дату увольнения в трудовой книжке с 5 августа 2016 года на 10 февраля 2018:

– С учетом того, что Артем Касилов работал на полставки, зарплата будет невысокая, но за эти 19 месяцев мы зарплату взыщем. Мы изменим дату увольнения. Таким образом, мы избавим молодого человека от возможных претензий колледжа по возмещению затрат за обучение. Если колледж и предъявит какие-либо претензии, то только нанимателю: каким образом он допустил увольнение молодого специалиста не за виновные действия. Молодых специалистов наниматель имеет право увольнять только за виновные действия! – ни по соглашению сторон, ни по собственному желанию – до окончания контракта тех, кто отрабатывает распределение, увольнять нельзя.

Леонид Судаленко напомнил нанимателям, как не попадать в такую прискорбную ситуацию:

– Для нанимателей организаций любой формы собственности – коммерческих, государственных – повторяю: в день увольнения вы должны помнить две вещи. Отдать, вне зависимости от основания увольнения, трудовую книжку, и произвести окончательный расчет: как по заработной плате, так и по остальным выплатам. Сегодня в суде представитель ответчика говорил: у меня нет юриста, нет отдела кадров, я работаю одна… Но если вы не отдали трудовую книжку и не рассчитали работника в день увольнения, то никакие отговорки вас не спасут.