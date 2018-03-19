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Из-за очередей на границе с Литвой перевозчикам советуют выбирать другие маршруты

  • 19.03.2018, 15:12

В частности – через белорусско-польский участок.

Напомним, еще 17 марта с 9.00 до 17.00 в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе не работали программные системы обработки данных MDAS, NTFS, IDAIS, передает БелТА.

Причина – профилактические работы, которые проводила литовская сторона. В результате на въезд в Литву образовались огромные очереди из грузовиков, которые не могут пересечь границу. Впрочем, очереди из сотен автомобилей стоят на границе и сейчас. В связи с этим Государственный таможенный комитет рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты пересечения границы, в частности через белорусско-польский участок.


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