Три главных итога «выборов» в России 6 Алексей Навальный

19.03.2018, 15:22

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Алексей Навальный

Эти «выборы» — один из эпизодов борьбы.

Дорогие все, как бы вы ни были заняты, я уверен, что у вас есть 3 минуты 15 секунд для того, чтобы послушать меня.

Я вот знал, что самым проблемным будет день не 18 марта, а 19, когда все начнут «осмыслять результаты» и рвать на себе волосы. Поэтому заранее это сказал и хочу, чтобы сейчас вы послушали снова.

Смотришь сосцети, и такое впечатление, что мы об этих результатах ЕЖЕНЕДЕЛЬНО не рассказывали в своих соцопросах.

Вот последний. Потрясающая работа нашей социологической службы и волонтёров, которые помогают ей.

С того момента, как мне отказали в регистрации, я каждый день говорил: у Путина будет больше 70%. Мой эфир на «Эхе» посмотрите. «У Путина будет от 73 до 76». У тех, кого позвали работать «либеральной оппозицией», будут проценты исчезающе малые — об этом все говорили и все это знали.

Сработала ли забастовка?

Ну, конечно, да, очевидно же. Она сработала в той же степени, что и кампания «голосуй за любую партию, кроме «Единой России» в 2011 году. Тогда мы снизили её результат ниже 50% и власти пришлось фальсифицировать выборы, чтобы сохранить большинство.

Сейчас мы снижали явку и, конечно, снизили её до цифры меньшей, чем на предыдущих выборах. А власти вновь пришлось фальсифицировать, чтобы поднять её выше 55% — той цифры, которую зафиксировал наш штаб наблюдения. А у нас, напомню, было более 33 тысяч наблюдателей.

Как фальсифицировали — сами видите многочисленные видео вбросов. Ими забит ютюб.

Поэтому:

1. Явка в этот раз меньше. Несмотря на беспрецедентные усилия власти.

2. За Путина в этот раз людей проголосовало меньше.

3. Сколько бы Кремль ни говорил «в этот раз команда провести честные выборы без нарушений», они не могут позволить себе это. Даже, когда кандидатов подобрали себе сами, не могут.

Прекратите жить и думать по их сценарию, который заключается в «Оппозиции в России столько, сколько получают Собчак+Явлинский».

Эти «выборы» — один из эпизодов борьбы. Мы понимали, что так будет, и сконцентрировались на строительстве структуры. И создали её, несмотря на чудовищное давление. Это мы стали сильнее по итогам прошедшего года, а совсем не Путин.

Алексей Навальный, navalny.com