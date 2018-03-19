В Минске запускают доставку секретных обедов 19.03.2018, 15:41

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Узнать, какие блюда входят в секретный набор, можно только после получения заказа.

Только 22 марта в Минске будет работать доставка обедов «вслепую». Узнать, какие блюда входят в секретный набор, можно только после получения заказа. Обед-сюрприз стоит 7 рублей и состоит из нескольких блюд: первого, второго и нулевого. Предзаказ можно оставить на сайте нулевое.бел, пишет the-village.me.

Первыми двумя блюдами вкусно и сытно накормят, а нулевым комплиментом от шеф-повара организатор доставки планирует удивить даже искушенных фудхантеров. Один из шести комплиментов добавят к обеду случайным образом. Им может оказаться попкорн из тофу, чиа-пудинг, ореховый пхали или что-то другое.

— Мы сделали это для того, чтобы показать, как интересно и полезно выходить за рамки своих привычек и открывать новые вкусы. Пробовать новое можно, собирая каждый день оригинальную ссобойку, заказывая еду в кафе или ресторане и устроившись на улице с необычным фастфудом. Все блюда подобраны так, чтобы никто не остался без вкусного обеда в свой перерыв, — поясняет Анна Глаз, организатор доставки.

Готовить блюда для обеда-сюрприза будут повара грузинского фаст-фуда Gruzin.by и вегетарианского ресторана Green Cuisine. Размер порции рассчитан так, чтобы никого не оставить голодным или, при желании, поделиться с коллегой.

Секретных обедов только 50. Один человек может заказать на свое имя/номер телефона не больше двух обедов. С 12:00 до 15:00 курьеры «Первое, второе, нулевое» доставят горячие обеды в любую точку Минска в границах МКАД.