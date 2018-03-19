Айдер Муждабаев: Я горжусь тем, что крымский татарин 2 19.03.2018, 15:56

Айдер Муждабаев

Фото: RFE/RL

Вожди новой русской империи так и не осознали, с каким народом вступили в историческое и моральное противостояние.

Задолго до аннексии и войны одна старая советская диссидентка, расчувствовавшись, сказала мне: «Если бы в России было бы хотя бы 10% таких людей, как крымские татары, это была бы совсем другая страна, совсем другая история», пишет журналист Айдер Муждабаев в своем «Фейсбуке».

И она знала, что говорила.

Крымские татары первыми начали организованное гражданское сопротивление в СССР, еще в 1950-е годы. Именно с крымскотатарских машинописных бюллетеней, когда печатные машинки в Узбекистане люди перебрасывали друг другу через заборы, начался легендарный советский самиздат, зародилось движение диссидентов.

Создатели «Хроники текущих событий» впоследствии вспоминали, что взяли пример с крымских татар.

Именно с крымскотатарской массовой демонстрации на Красной площади в октябре 1987-го началось митинговое уличное сопротивление коммунистам, которое разрослось и в итоге привело к краху СССР.

Похоже, вожди новой русской империи так и не осознали, с каким народом они вступили в историческое и моральное противостояние, аннексировав Крым. А когда осознают, то будет поздно.

«Увы, — отвечаю я сейчас уже не советской диссидентке, а тем, кто считают себя либералами в РФ, — в России никогда не будет крымских татар, поэтому судьба российского народа, история этой империи незавидна, ведь сила — ничто без духа».

Вы даже бойкот достойно организовать не смогли. А своему народу я хочу поклониться в ноги. Кучке коллаборантов приходилось вчера бегать по участкам, фотографируя со всех сторон своих родственников.

Потому что больше для своей пропаганды русские никого не нашли.

Крымские татары — небольшой великий народ. Я страшно горжусь тем, что крымский татарин. Возможно, больше, чем когда бы то ни было. Наш народ особенно сплоченно и стойко проявляет себя тогда, когда ему труднее всего. И когда, кажется, ситуация безнадежна.

Вместе с несгибаемыми украинцами мы докажем и самим себе, и русским оккупантам, и всему миру: это не так.