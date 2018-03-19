Index on Censorship: Беларусь – в лидерах по преследованию журналистов 19.03.2018, 16:11

Такие выводы можно сделать даже на основании неполных данных.

Правозащитная организация Index on Censorship подготовила «Карту свободы масмедиа», в котором зафиксированы угрозы для свободы прессы в разных странах мира, в том числе в Беларуси.

Согласно отчету организации, в Беларуси в течение 2017 года были зарегистрированы в общей сложности 92 нарушения, в том числе задержан 101 журналист. В целом 30 журналистов получили обвинения.

Наибольшая волна задержаний пришлось на День Воли 25 марта 2017 года, когда 36 журналистов были помещены под стражу, среди них - Филипп Ворвик, Андрей Дубинин, Валерий Щукин, Екатерина Бахвалова. Также журналисты заявляли, что они были избиты милицией во время ареста.

Журналист Филипп Уорвик из Великобритании сказал, что он был лишен права связаться со своей посольством. В квартире журналистки Марины Костелянченко, которая работает с организациями по правам человека, был проведен обыск. Позже ее посадили в тюрьму на 15 суток за неповиновение милиции и участие в несанкционированных массовых акциях.

В течение года журналисты получили 69 штрафов за нарушение статьи 22.9 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях за незаконное производство и / или распространение медиа-контента.

В конце отчета отмечается, что все приведенные цифры - это только проверенные организацией случаи нарушений. Хотя Беларусь имеет меньшее количество сообщений о нарушениях, чем Франция и Италия за отчетный период, наша страна является одной из самых зарегулированных для СМИ в Европе и имеет довольно низкий «Индекс свободы прессы» в отчете в «Репортеров без границ» - 156 из 180.