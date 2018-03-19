Порошенко: Так называемые «выборы» в Крыму – филькина грамота 19.03.2018, 16:25

Легитимными в Крыму могут быть только выборы президента Украины.

Проведение российской оккупационной администрацией так называемых «выборов» президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко в связи с проведением «выборов» на оккупированном украинском полуострове, сообщает УНИАН.

«Это и не удивительно для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру. Так называемые выборы в Крыму - еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт», - отметил президент Украины.

«Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины», - подчеркнул Порошенко.

Глава украинского государства выразил благодарность международным партнерам Украины за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны, и о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

«Приветствую также решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма. Я благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали», - подчеркнул также Порошенко.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. «Мы проработаем перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представим его для ужесточения санкций против оккупационной российской власти... И мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только из-за агрессии против Украины, но и из-за гибридной войны против всего европейского и евроатлантического сообщества, из-за политических убийств за рубежом, и из-за подавления демократии в самой России», - заявил глава украинского государства.

Порошенко подчеркнул, что Украина увеличит усилия, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму.

«Украинский Крым в кандалах российской оккупации превратился в полуостров несвободы и военную базу. Мы увеличим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму», - подчеркнул он. Также, как отметил Порошенко, Украина продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России.