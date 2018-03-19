Резюме Стива Джобса с ошибками ушло с молотка за $174 000

Резюме Стива Джобса с ошибками ушло с молотка за $174 0002
- 19.03.2018, 16:35
Торги начались с 50 000 долларов.
Резюме 18-летнего Стива Джобса продали на аукционе за 174 757 долларов, пишет «Нож».
Торги начались с 50 000 долларов. Лот, датированный 1973 годом, достался анониму.
Бланк заполнен от руки и с ошибками: например, вместо Hewlett-Packard — Hewitt-Packard. Еще Джобс написал со строчной буквы свою фамилию и название колледжа, в котором учился.
В резюме уточняется, что его автор увлекается электроникой и дизайном, умеет пользоваться компьютером и калькулятором.