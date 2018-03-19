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Резюме Стива Джобса с ошибками ушло с молотка за $174 000

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  • 19.03.2018, 16:35
Стив Джобс

Торги начались с 50 000 долларов.

Резюме 18-летнего Стива Джобса продали на аукционе за 174 757 долларов, пишет «Нож».

Торги начались с 50 000 долларов. Лот, датированный 1973 годом, достался анониму.

Бланк заполнен от руки и с ошибками: например, вместо Hewlett-Packard — Hewitt-Packard. Еще Джобс написал со строчной буквы свою фамилию и название колледжа, в котором учился.

В резюме уточняется, что его автор увлекается электроникой и дизайном, умеет пользоваться компьютером и калькулятором.


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