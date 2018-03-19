Что белорусам надо знать о рабочей визе в Германию 19.03.2018, 16:59

Кому нужна виза для работы в Германии и как ее получить?

Виза для работы в Германии - документ, который оформляется в несколько этапов. Сначала в стране гражданства соискатель подает заявление на национальную визу и уже в Германии получает разрешение на пребывание. А что делать выпускнику, который недавно окончил немецкий вуз - возвращаться на родину или оставаться в Германии? «Немецкая волна» обратилась в ведомство по делам иностранцев во Франкфурте-на-Майне, чтобы разобраться в тонкостях получения рабочей визы.

Нужна ли рабочая виза для стажировки?

Если практика в Германии продлится не более 90 дней, нужно оформить не рабочую, а шенгенскую визу для делового посещения (Geschäftsvisum). Подать заявление следует до начала поездки в дипломатическом представительстве Германии в России и странах СНГ. С первого августа 2017 года действует новое правило, благодаря которому студенты и выпускники неевропейских вузов могут пройти практику в странах ЕС длительностью до шести месяцев. В таком случае виза тоже оформляется заранее на родине студента.

Кроме того, рабочая виза не требуется, если вы будете стажироваться по стипендиям Еврокомиссии, трудиться в качестве студента-иностранца во время каникул или проходить практику в рамках программ молодежного обмена, продолжительностью не более трех месяцев. Полный список таких программ можно найти на сайте министерства иностранных дел Германии.

Как получить разрешение на работу?

Разрешение на работу в Германии выдается для конкретного места работы. Это означает, что сначала заявитель подает документы, включая трудовой договор, в посольство или консульство на территории своей страны. Затем дипломатическое ведомство отправляет запрос в Германию, где и оформляется разрешение на работу. Обычно решение принимает Агентство по труду (Bundesagentur für Arbeit), иногда этот документ выдает Ведомство по делам иностранцев (Ausländeramt). В случае положительного ответа заявитель получает национальную визу с разрешением на работу в ФРГ. В Германии с такой визой нужно обратиться в службу по делам иностранцев для оформления разрешения на пребывание (Aufenthaltserlaubnis).

С картой поляка виза не нужна?

Если у вас есть так называемая "карта поляка", которая дает право работать на территории Польши, или разрешение на пребывание в другой стране ЕС, для трудовой деятельности в Германии все равно потребуется отдельная виза.

Например, если у вас есть постоянный вид на жительство (Niederlassungserlaubnis) во Франции или Италии, но вы хотите работать на территории ФРГ, все равно придется оформлять рабочую визу для Германии. Для этого нужно выехать из Европы и подать заявление на визу в консульстве или посольстве ФРГ. Другие условия у владельцев бессрочного разрешения на пребывание в странах Евросоюза (Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU) - они могут сразу приехать в Германию и запросить рабочую визу.

После окончания немецкого вуза можно остаться в Германии?

Выпускники немецких вузов сразу после окончания университета могут подать документы на разрешение на пребывание для поиска работы (Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche). Это правило действует как для бакалавров, так и для магистрантов. Такая виза дает право искать рабочее место до 18 месяцев. Документ выдается только в том случае, если до этого в Германии у вас была студенческая виза (Aufenthaltserlaubnis zum Studium).

Украинцы могут работать без визы?

С 11 июня 2017 года граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут путешествовать по странам Шенгенского пространства без визы. Однако это не означает, что и трудиться в Европе им теперь можно без рабочей визы и разрешения. Украинцы могут приезжать в Германию как туристы, посещать друзей и родственников, совершать деловые поездки не более чем на 90 дней за полгода. При этом недавно принятый безвизовый режим не дает право на трудоустройство.