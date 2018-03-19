Футбольный арбитраж рассмотрел заявление «Крумкачоў» 19.03.2018, 16:48

Команду не допустят к выступлению в высшей лиге.

Футбольный арбитраж АБФФ рассмотрел сегодня заявление клуба «Крумкачы» на решение комитета по клубному лицензированию, который 26 февраля отказался принимать заявление «воронов» на получение лицензии для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси-2018, пишет tut.by.

Однако и в этой инстанции вердикт для «Крумкачоў» оказался неутешительным. Их заявление так и не будет даже принято, а команду не допустят к выступлению в высшей лиге.

2 марта «Крумкачы» были лишены 2 очков за непогашение долгов перед игроками и тренерами, а 6 марта была отклонена апелляция «Крумкачоў» на решение комитета по клубному лицензированию.

12 марта один из основателей клуба Денис Шунто попросил слова на ежегодной конференции АБФФ, которая прошла 14 марта и является высшим органом Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Но получил отказ от делегатов форума.

13 марта «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж АБФФ на решение комитета по клубному лицензированию. Оно было рассмотрено сегодня.

16 марта в Доме футбола состоялись заседания двух комитетов Белорусской федерации футбола, на которых были вынесены решения о новых санкциях к клубу «Крумкачы». На них АБФФ сняла с «Крумкачоў» еще 3 очка, оштрафовала двух футболистов за «оскорбительное поведение» и наложила штраф на клуб (500 базовых величин — 12 250 рублей, или около 6230 долларов) за отказ от первого четвертьфинального матча Кубка Беларуси против гродненского «Немана».

В тот же день «Крумкачы» отказались от участия и в ответном четвертьфинальном матче Кубка Беларуси в Гродно.