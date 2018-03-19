ОБСЕ: На выборах в России не было реального выбора 1 19.03.2018, 17:02

Наблюдатели от организации отмечают отсутствие конкуренции в политическом процессе.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выборы в России прошли при надлежащем порядке, но в условиях отсутствия реальной альтернативы, сообщает «Голос Америки».

«После активных усилий по повышению явки избиратели пришли на участки в больших количествах, однако ограничения фундаментальных свобод, а также ограничения в плане регистрации кандидатов, ограничили пространство для политической активности и привели к отсутствию реальной конкуренции», – отмечается в заявлении наблюдателей от ОБСЕ.

Действующий президент Владимир Путин одержал сокрушительную победу, с огромным отрывом опередив остальных семерых кандидатов.

«Хотя кандидаты, в основном, могли свободно вести агитацию, активное освещение действующего президента в большинстве СМИ привело к неравным условиям, – считают наблюдатели от ОБСЕ. – Выбор без реальной конкуренции, как в данном случае, – не настоящий выбор».

Путин в воскресенье вечером выступил перед многотысячной толпой на Манежной площади, неподалеку от Кремля. Он поблагодарил всех проголосовавших за него, назвав их «большой общенациональной командой», и добавил: «Мы безусловно обречены на успех!»

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться, когда снова получит такую возможность, в 2030 году, 65-летний лидер заявил: «Это немножко смешно. Давайте посчитаем. Я что, до 100 лет здесь буду сидеть?»

Самым сильным соперником Путина на выборах мог стать оппозиционер Алексей Навальный, однако его не допустили к участию из-за наличия судимости. Сам Навальный называет вынесенный ему приговор политически мотивированным.

Навальный вел кампанию за бойкот выборов, в то время как российские власти старались повысить явку, чтобы легитимировать выборы, исход которых давно считался предрешенным.

Путин находится у власти в качестве президента или премьер-министра с 1999 года.