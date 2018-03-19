Видеофакт: Начальник районной ГАИ врезался в стоящий автомобиль 4 19.03.2018, 17:12

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Сотрудники согласились вызвать милицию для оформления ДТП.

В субботу вечером патрульный автомобиль ГАИ врезался в стоящий у обочины Peugeot в городе Дятлово Гродненской области, сообщает onliner.by. Повреждения оказались минимальными. Водитель «гражданской машины» стал снимать последствия на видео. Из записи следует, что мужчина, управлявший патрульной Lada, представился начальником Мостовской ГАИ.

Видео стало набирать популярность в сети, пользователи обсуждают фразу водителя Peugeot «почему вы быстро ехали? Нарушителя догоняли?». Как видно из записи, сотрудники согласились вызвать милицию для оформления ДТП, своей вины в случившемся на видео они не отрицали.

По неподтвержденной информации, Lada покатилась с горки, потому как не был задействован ручной тормоз. В ГАИ Гродненской области подтвердили факт аварии, сообщили, что проводится проверка. Там также подчеркнули, что выводы о высокой скорости преувеличены, этот вопрос также выяснит проверка.