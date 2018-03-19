Шоу закончено, проблемы остались Михаил Касьянов

19.03.2018, 17:38

Михаил Касьянов

Фото: EPA

Завершилась процедура переназначения Владимира Путина.

Власти решили уже не скромничать: результат «главного кандидата» сделан рекордно высоким — 76,66%.

Выборами вчерашнее действо и предшествовавшие этому три месяца называть невозможно в принципе: кандидатов к ним допустили исключительно под контролем Кремля, борьба за голоса избирателей была неравной и несправедливой. Процедура вернулась к карикатурным советским традициям. Выборы главы государства превратились в обряд всенародного одобрения действующей власти и ее «вождя».

Институт выборов растоптан полностью, уничтожено его конституционное содержание.

Но даже имитация «выборов» была проведена грубо и мерзко, не блистала изобретательностью. Постановочные шоу на телевидении с потасовками, нецензурной бранью, метаниями стаканов убедили граждан в отсутствии у Путина альтернативы и бессодержательности намерений «конкурентов». Путин выглядел как «отец нации», «фигура мирового масштаба» на фоне суеты мелких и сомнительных лиц. Ему, «ответственному и сильному руководителю» не нужно было участвовать в дебатах и вести избирательную кампанию.

Само голосование прошло с грубейшими нарушениями (их зафиксировано более 2500 по стране): члены комиссий беззастенчиво, прямо перед камерами вбрасывали бюллетени, проводились «карусели», был в беспрецедентных масштабах мобилизован админресурс для повышения явки. Для достижения «контрольных цифр» бюджетников и даже работников частных компаний принудительно сгоняли толпами на участки для «правильного» голосования. Очевидно, что результаты даже таких «выборов» нельзя считать достоверными.

Грамотно и технологично Кремлю удалось лишь одно — раздробить демократическую оппозицию и деморализовать её электорат. Наши единомышленники портили бюллетени или их голоса разделились между Собчак и Явлинским, либо они просто не пришли на участки. Никакого консолидированного действия, к которому мы неустанно призывали, не вышло. Предсказуемо провалились избирательные кампании допущенных кандидатов и проект «бойкот». Но своими действиями все они содействовали имитации выборного процесса, приняв поодиночке участие в грязной игре Кремля. За две недели до дня голосования ПАРНАС призвала Собчаки Явлинского снять свои кандидатуры с этих «выборов». Это было бы сильным гражданским поступком, громкой политической акцией, позволившей избежать унижения и сохранить репутацию. Но ни один из них не нашел в себе сил принять такое решение.

Шоу окончено. Наступает новая эпоха. Будущее страны крайне неопределённо. Экономика деградирует, нарастает эскалация противостояния с Западом, растет изоляция, люди не чувствуют себя защищенными от войн и потрясений. Мы не ждем решения этих проблем от Путина, ведь именно его политика их источник. В этой ситуации пусть слабое, но еще живое гражданское общество должно задуматься, куда мы идем. Политики, претендующие на выражение интересов демократически настроенных граждан, должны не погрязать в склоках друг с другом, а должны сделать выводы и осознать свою ответственность за будущее России.

В этот раз, несмотря на масштаб государственной лжи, мы не увидим Болотной с десятками тысяч протестующих. Люди растеряны и подавлены. И в этом не только вина власти. Это мы, демократическая оппозиция, не смогли предложить им единого общего действия, не смогли навязать режиму наши правила.

Всем теперь необходимо сделать практические выводы. Надо вернуть подорванное доверие, доказать людям, что мы знаем как вытянуть страну из деградации, знаем, какие нужно проводить реформы, чтобы дать жизнь её экономике и политическим институтам. Мы должны быть готовы к изменению ситуации, история непредсказуема в своих виражах. Пока режиму везет. Его долголетие обеспечивают лишь страх перемен, постсоветские комплексы общества и высокие цены на энергоносители. Но времена пресловутой стабильности уже прошли.

Самое главное, хоть и звучит банально, — без единства демократическая оппозиция не способна не то чтобы сменить власть, но даже влиять на нее, не может претендовать на выражение интересов значительной части общества. Пока не придет это осознание, власть будет забирать остатки наших прав и свобод, подавлять любое проявление инакомыслия, сможет менять Конституцию, пользуясь мнимой индульгенцией от народа. Ведь остановить ее будет уже некому.

Михаил Касьянов, «Эхо Москвы»