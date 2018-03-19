Солигорские маршрутчики перехватывают пассажиров у регулярных перевозчиков 2 19.03.2018, 18:11

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Водители бойкотируют новые правила.

В филиал Транспортной инспекции по Минску и Минской области стали обращаться получившие временные разрешения частные перевозчики с жалобами на «нерегулярщиков», сообщили mlyn.by в ведомстве.

– Заявления на регулярные перевозки пассажиров в направлении Слуцка и Солигорска подают преимущественно столичные предприниматели, а местные ИП не проявляют инициативу, – рассказал заместитель начальника филиала Олег Якшевич. – На днях к нам обратился один из минских перевозчиков с временным разрешением. По его словам, первые 4 дня после 7 марта работать было более или менее приемлемо, а потом «нерегулярщики» стали ездить впереди и собирать пассажиров по маршрутам, согласованным с «Миноблпассажиравтотрансом» для работы в регулярном сообщении столичных предпринимателей. Если возникают такие ситуации, мы рекомендуем обращаться в налоговую службу. Это компетенция ИМНС по Минской области и районных подразделений.

К слову, региональные интернет-СМИ даже рекламируют услуги подобных «перехватчиков», а последние в свою очередь не стесняются заявлять о том, что возобновляют работу «по-старому». При этом официальная версия – не регулярные рейсы по маршруту, а якобы под заказ: набрал пассажиров-заказчиков – тогда поехал, не получилось – значит, нет.

К слову, факт инициативы со стороны именно столичных перевозчиков и ее отсутствие у их региональных коллег-«нерегулярщиков» объясняет спад ажиотажа подачи заявлений на получение временных разрешений на перевозку пассажиров. На 13 марта в КТУП «Минскоблпассажиртранс» обратились 70 перевозчиков, на 19-е добавились только 2. Разрешения получили 15, к работе приступили 12.