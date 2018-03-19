Криушенко рассказал о вероятности возвращения Глеба в сборную 2 19.03.2018, 18:26

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси рассказал о разговоре с Александром Глебом.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции перед товарищескими матчами с Азербайджаном и Словенией рассказал о разговоре с Александром Глебом, пишет «Прессбол».

– Глеб говорил, что хотел бы помочь сборной в Лиге наций.

– Общались с Сашей после жеребьевки — вместе летели из Швейцарии. Разговор такой был. Я сказал: мне важно, чтобы сейчас ты нашел клуб и вернул кондиции. И я всегда готов вернуться к этому разговору, – сказал Криушенко.

Ранее стало известно, что Глеб не договорился с «Кайратом» по условиям контракта.