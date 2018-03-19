В Дубае появятся первые в мире «умные» автономера 1 19.03.2018, 18:35

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Дубай станет первым городом в мире, который внедрит такую систему.

Управление по дорогам и транспорту (RTA) в Дубае запускает испытания «умных» автомобильных номеров, цифры, дизайн и другая информация на которых могут быть изменены в цифровом виде без замены самой номерной таблички, передает yaizakon.com.

Дубай станет первым городом в мире, который внедрит такую систему, подчеркнули в RTA. Этот шаг является частью инициатив по превращению Дубая в «самый умный город в мире».

«Запуск этих «умных» автономеров в Дубае вызовет фундаментальный сдвиг в концепции дорожного движения, а также в технологической транспортной инфраструктуре», – заявили в RTA.

По их словам, такие номера можно будет контролировать централизованно и с их помощью исключить вероятность кражи как номеров, так и самих транспортных средств.

«Будет возможно объединить номера с системой электронных платежей, а предупреждения и сообщения могут отображаться на них в случае чрезвычайной ситуации или аварии», – говорят чиновники.

В числе прочего на таблички можно будет добавлять знаки, сообщающие другим участникам дорожного движения, что за рулем находится начинающий водитель.