Российского посла вызовут в МИД Швеции из-за «Новичка» 2 19.03.2018, 18:44

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МИД Швеции 20 марта вызовет посла РФ из-за заявлений представителя российского МИДа Марии Захаровой.

МИД Швеции 20 марта вызовет посла России Виктора Татаринцева из-за утверждений представителя российского МИДа Марии Захаровой, что в этой стране велась работа над ядом «Новичок», передает «Медуза».

«Посол России будет вызван в МИД из-за российских обвинений в том, что Швеция могла быть источником нервно-паралитического вещества, использованного при покушении в Солсбери», — заявила представитель ведомства агентству Reuters.

Мария Захарова сделала это заявление 17 марта в эфире «России-24».

«Наиболее вероятным источника происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время и проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“. <…> [Это] Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция. По поводу США надо тоже ставить вопрос», — сказала она. В ходе эфира она также заявила, что это подтверждается многочисленными открытыми источниками.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем назвала это утверждение «неприемлемым и безосновательным». В министерствах иностранных дел Чехии и Словакии заявили, что не эти страны не занимаются созданием химического оружия.

Нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», по утверждению властей Великобритании, были отравлены в английском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

Россия отрицает, что когда-либо работала над химическим оружием под таким названием. Российские дипломаты утверждают, что разработки велись на Западе с участием уехавших из страны советских и российских ученых.