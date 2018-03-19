Цены на нефть ускорили снижение 19.03.2018, 18:50

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Цены на нефть ускорили снижение на вечерних торгах понедельника при росте буровой активности в США.

К 18.10 по Минску фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,94 процента до $65,59 за баррель, передает Reuters.com.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $61,59 за баррель, что на 1,2 процента ниже предыдущего закрытия.

Как показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на четыре штуки до 800 .

Число буровых является ранним индикатором объема будущей добычи нефти в США.

В своём мартовском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз нефтедобычи в США до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвертому кварталу этого года.

Помимо наращивания производства сырья в США, добыча растёт и в других странах, не входящих в картель ОПЕК, в том числе Канаде и Бразилии.

Эксперты в отрасли в связи с этим ожидают, что после легкого дефицита в 2017 году и начале текущего года нефтяной рынок снова вернётся к избытку позже в 2018-м.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), рост предложения будет опережать по темпам рост спроса на нефть в 2018 году.

При этом аналитики ведомства оговариваются, что Венесуэла, добыча в которой последовательно снижается, может стать тем самым звеном, которое столкнёт рынок к дефициту, невзирая на активное наращивание производства нефти в США.