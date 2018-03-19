Аделя Вольская исполнит хиты отца на Дне Воли в Минске 19.03.2018, 19:34

Адэля Вольская

Сам Лявон Вольский выступит через телемост.

У дочери Лявона Вольского Адели есть альбом собственных песен, но на минском концерте #БНР100 исполнит хиты отца, который в тот же день выступит в Белостоке, передает «Радыё Свабода».

На минском Дне Воли 25 марта — митинге-концерте в честь 100-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики — выступит Аделя Вольская, дочь певца Лявона Вольского.

Аделя Вольская исполнит песни отца, хотя у нее есть уже девять записанных собственных песен в альбоме «Все получится». Сам отец выступит через телемост. Он дистанционно представит новую песню.