Медики рассказали, каким должен быть идеальный режим дня 19.03.2018, 20:08

1,219

Ученые составили идеальный распорядок дня - учитывая биологические ритмы человека.

Специалисты рассчитали, в какое время лучше всего просыпаться, принимать пищу и ложиться спать.

Согласно расчетам физиологов, просыпаться нужно в 6 утра, пишет healthystyle.info.

В 7:00 утра — позавтракать, в 7:15 — принять витамины, в 7:30 — почистить зубы.

В 8:30 необходимо принять солнечные ванны.

И только в 10:00 займитесь своими делами. Правда, для работы время тоже выделено немного, всего несколько часов.

В 11:00 нужно сходить в уборную.

В 13:00 — обед, в 13:30 — отправить важную почту, если таковая имеется, или заняться другими важными делами.

В 15:00 нужно пойти на прогулку. Интересное занятие предлагают ученые в 16:00 — они советуют справиться с болью.

В 17:30 начинается время для физической активности, а в 18:30 лучше всего отправиться за покупками.

В 19:00 нужно выпить бокал красного вина, а в 19:30 — поужинать.

Готовиться ко сну нужно в 21:30.

Поглощение пищи в течение «неправильного» периода суток способствует быстрому увеличению веса.