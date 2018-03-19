«Могилеврыбу» решено ликвидировать 2 19.03.2018, 20:17

Экономический суд Могилевской области 16 марта признал ОАО «Могилеврыба» банкротом.

Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Суд установил, что с 2013 года предприятие работало с убытками, а с начала 2016 года прекратило производство. С начала 2016 года в обществе отсутствует персонал работников основного производственного, технологического и вспомогательного цикла производства рыбной продукции. Основным источником дохода общества было предоставление в аренду сторонним организациям складских помещений и холодильных камер.

Кредиторская задолженность по состоянию на дату подачи заявления в суд составила 2,710 млн рублей. Собственных оборотных средств предприятие не имеет, инвестором, способным обеспечить новую организацию производственного процесса по выпуску готовой рыбной или иной продукции, не располагает. Согласно заключению антикризисного управляющего, основания для проведения санации общества отсутствуют.

Общим собранием кредиторов общества было принято решение об утверждении плана ликвидации должника и направлении в суд ходатайства об открытии ликвидационного производства.

Срок ликвидации ОАО «Могилеврыба» установлен до 1 марта 2019 года.

ОАО «Могилеврыба» создано путем преобразования коммунального производственно-торгового унитарного предприятия «Могилевский рыбокомплекс». Основным акционером является Могилевский облисполком, которому принадлежит 99,97% акций предприятия. Основные виды деятельности общества — рыбоводство, переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов.