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Татьяна Троина: Мои профессоры говорили - никогда не проводите в Беларуси мегасоревнований

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  • 19.03.2018, 20:45
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Татьяна Троина

Известная белорусская баскетболистка рассказала об учебе в Южной Корее.

Прошли полтора года учебы известной белорусской баскетболистки Татьяны Троиной по линии МОКа в Южной Корее, где она стала обладателем международного диплома спортивного менеджера Сеульского университета. Приобретенными знаниями Троина поделилась с «Прессболом».

- Твой выбор понятен — организация соревнований. Что главное усвоила по этой теме?

- Забавно, что профессоры, рассказывавшие нам о проведении крупных соревнований, в один голос твердили: "Никогда не проводите у себя в стране мегасоревнований". Вот такой парадокс.

- Ого! А почему, поясняли?

- Мегасоревнования — Олимпийские игры, чемпионаты мира — это громадная трата денег, которая никогда не окупится.

Порой ловила себя на мысли: то, о чем повествуют преподаватели, приехавшие из развитых капиталистических стран, где нет проблем с финансированием спорта, почти невозможно перенести в белорусские реалии. Вот они говорят: надо делать так и так. А я представляю, как в какой-нибудь нашей организации буду предлагать это, а мне скажут: "Таня, вот тебе сто долларов, сделай все по науке". Поэтому не знаю, какой процент полученных знаний можно будет применить в реалиях нашей страны.


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