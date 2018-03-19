В Венесуэле не хватает наличных денег 3 19.03.2018, 20:50

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Один из городов выпустил свою валюту.

В Венесуэле не хватает наличных денег, и власти города Элорса выпустили свою валюту. Она так и называется — «элорса». Этими банкнотами местным жителям и гостям можно будет рассчитываться за покупки на рынках во время праздничных ярмарок. Местные власти обеспокоены, что гиперинфляция и дефицит наличных денег крайне негативно влияют на городскую торговлю, информирует «Еврорадио» со ссылкой на ВВС.

«Элорса» выпущена в двух номиналах — 50 тысяч и 100 тысяч. На них можно увидеть местного героя борьбы за независимость от Испании — Хосе Андреса Элорсу. «Мы уже продали купюры на сумму 2 млрд боливаров», — сказал мэр города Салфреди Саларзана.

В Венесуэле самые высокие темпы инфляции в мире. За год цены в стране выросли на 6000%. Жителям Венесуэлы запрещено тратить больше 10 тысяч боливаров в день на одного человека, а на черном рынке это только 5 американских центов.