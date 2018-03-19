«Не поняли, за что расписались» 1 19.03.2018, 21:28

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Минчане жалуются, что их заставляют ставить видеокамеры во дворе.

Жители дома № 2 по улице Осипенко в Минске пожаловались, что их «заставляют ставить видеокамеры во дворе», хотя они против этого. «Пришла девушка, попросила расписаться в каком-то своем листке, что я не против установки камер во дворе. А мне дали договор, в котором написано, что станет установка в 81 рубль и за обслуживание потом каждый месяц около 3 рублей платить. Я против!» — жалуется одна из жительниц Марина. В фирме сказали, что никого никакие договоры заключать не принуждают. «За дополнительные услуги ЖКХ могут взиматься деньги только на основании индивидуально заключенного договора. Договор не подписан — ничего платить не надо», — пояснил директор фирмы Сергей Федюков. Tut.by разобрался, как по закону должны устанавливать камеры и кому за что нужно платить.

— В этом году в нашем доме планируют провести капремонт. Пару недель назад на дверях моего и соседних подъездов появились объявления «В вашем доме будут установлены видеокамеры от компании «ДВС Техно Про», — рассказывает жительница дома № 2 по столичной улице Осипенко Марина. — Ну, будут установлены, проинформировали и хорошо, подумала я. Все-таки в современном мире живем, теперь капремонт и камеры предполагает.

Позже к Марине зашла представительница компании, рассказала, что во дворе будут устанавливаться камеры, сервер в подвале поставят, и она, если понадобится, сможет брать видео по запросу.

— Параллельно девушка задает вопрос, кто собственник квартиры, и записывает все данные на какой-то свой листик. Потом она протянула его мне и без всяких объяснений попросила расписаться, — продолжает Марина. — Уверенная, что девушке надо просто отчитаться за проделанный обход по информированию населения, я поставила подпись. Дальше она дала мне договор, а там написано, что установка камер станет в 81 рубль, последующее обслуживание еще около 3 рублей в месяц.

Марина поинтересовалась, обязательно ли ставить камеры. Представительница фирмы ей ответила, что, «если 80- 90% жильцов будут согласны на установку, то договор должны заключить все».

— Но как они узнают, что жильцы согласны, если никаких собраний не проводилось? И тут до меня дошло, что листик, на котором я расписалась, — это и есть наше согласие. Замечу, что получено оно обманным путем, — подчеркивает жительница дома. — В это время к нам присоединилась соседка сверху, у которой дама из компании уже побывала. Вместе мы выяснили, что лист — это решение об установке камер видеонаблюдения, а в графе, где мы ставили подписи, сверху — написано «не возражаю». Рядом со своей подписью я дописала, что возражаю, то же самое сделала соседка сверху. Когда мы начали ругаться, девушка нам сказала, что все равно соберет какой-то определенный процент подписей, чуть ли не 50%, и камеры нам все равно поставят и заставят заплатить.

После этого жильцы подъезда устроили собрание. Марина говорит, что «люди все очень удивились, они не поняли, за что расписались. Что ставить камеры и платить необязательно».

— Нас обманули, навязали камеры, которые нам не нужны. Нам еще и платить за это, — жалуется Марина. — Если нужны какие-то обратные подписи, мы готовы их собрать.

«До момента установки камер договор можно расторгнуть»

За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились к директору ООО «ДВС Техно Про» Сергею Федюкову. Он пояснил, что видеонаблюдение — услуга совершенно добровольная и никто никого не принуждает ни за что платить и что-то устанавливать.

— Есть основные услуги ЖКХ, которые обязательны для всех. Это уборка подъезда, обслуживание лифтов и т.д. А есть дополнительные услуги ЖКХ — это домофон и его обслуживание, ремонт почтовых ящиков, в том числе и видеонаблюдение, — объясняет Сергей Федюков. — За дополнительные услуги ЖКХ могут взиматься деньги только на основании индивидуально заключенного договора. Если с человеком не заключен договор, ничего платить он не должен. Допускаю, что где-то было что-то недорассказано жильцам дома на Осипенко.

Директор фирмы говорит, что дома для установки камер они выбирают по нескольким принципам.

— Часто нам дают рекомендации ЖКХ, милиция, — рассказывает директор. — Нередко люди сами собирались, шли и просили, чтобы им поставили камеры. Чаще всего мы устанавливаем камеры в домах, где много квартир.

Когда дом выбран, сотрудники компании проводят поквартирный обход и спрашивают, согласны жильцы ставить камеры или нет. За «согласие» в листке у сотрудника компании тоже еще ничего платить не нужно.

— Раньше была система, что если 50% жильцов +1 согласны на услугу, все остальные тоже должны были платить за нее. Теперь по закону люди этого делать не обязаны, — поясняет Сергей Федюков. — Многие этого не знают и думают, что их принудительно заставят за что-то платить.

Когда большинство жителей дома соглашается на установку камер, сотрудники фирмы, которая будет оказывать услугу, должны с каждым заключить индивидуальный договор.

— Если часть людей будет не согласна, другим не придется больше платить за установку камер. Здесь фиксированная цена. Сумма платится в рассрочку — от 6 до 12 месяцев. Пенсионеры, многодетные семьи и другие категории граждан могут получить скидку на установку. Обслуживание стоит 2 рубля 69 копеек. Если совсем мало людей заключает договор, то мы, естественно, отказываемся от работы в доме. Но таких домов совсем не много, — подчеркивает директор.

Даже если человек заключил договор, а потом передумал, до установки камер его можно расторгнуть.

— У нас нет ни одного суда, мы с людьми всегда работаем на добровольной основе, добросовестно, — говорит директор.

Чтобы отказаться от договора, достаточно просто позвонить.

— Если договора у человека нет, то камерами, которые установили его соседи, он пользоваться не сможет, — говорит Сергей Федюков. — Если, к примеру, какое-то мелкое ДТП, кража или конфликт с соседями, то запись ему никто не даст. А если человек заключил договор и ему нужна запись, то она ему чаще всего привозится домой день в день.