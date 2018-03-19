В БПС-Сбербанке будет новый председатель 19.03.2018, 22:04

Сергей Инюшин покидает пост председателя правления БПС-Сбербанка, который является «дочкой» крупнейшего банка РФ.

Об этом tut.by сообщили информированные источники.

Инюшин возглавил БПС-Сбербанк два года назад, перейдя c поста первого зампреда правления дочернего банка Сбербанка в Казахстане.

Согласно сайту Нацбанка, у банкира 22 марта заканчивается срок действия свидетельства о прохождении оценки соответствия на пост руководителя банка.

По словам источника, о том, что в БПС-Сбербанке в скором времени может смениться предправления, говорили уже давно. «Власти хотели бы видеть на этой позиции гражданина Беларуси. Инюшин свою работу выполнил. Он по сути был антикризисным управляющим», — сказал собеседник.

Сергей Инюшин покидает пост предправления БПС-Сбербанка «в связи с переходом на новое место работы», уточнил другой источник.

По информации tut.by, с 23 марта исполняющим обязанности председателя правления БПС-Сбербанка будет назначен Андрей Савченко.

38-летний топ-менеджер в 2001 году окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2007 году — БГУ по специальности «бизнес-администрирование». С 2012 по 2016 год работал на руководящих позициях в департаменте рисков Сбербанка РФ. С июля 2016 года — исполнительный директор БПС-Сбербанка, с 28 сентября — зампред правления банка. Он является ответственным за управление рисками, говорится на сайте кредитной организации.

В настоящее время наблюдательный совет БПС-Сбербанка возглавляет экс-глава Нацбанка Петр Прокопович, а ныне член постоянно действующей рабочей группы при Администрации Лукашенко. Представителями белорусского государства являются начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев и первый зампред Госкомитета по имуществу Алексей Васильев.