Генсек НАТО призвал РФ полностью раскрыть данные программы «Новичок» 19.03.2018, 22:07

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг сделал заявление на совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Борисом Джонсоном.

НАТО призывает Россию полностью раскрыть программу по созданию отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», которым, по утверждению британских властей, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщает пресс-служба североатлантического альянса, передает РБК.

«НАТО продолжает призывать Россию полностью раскрыть ОЗХО данные программы «Новичок», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Борисом Джонсоном.

Также Столтенберг выразил британским властям благодарность за сотрудничество с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследовании отравления Скрипаля. По словам генсека, инцидент в Солсбери произошел «на фоне картины безрассудного поведения России». «НАТО реагирует на эту модель поведения», — подчеркнул он.

Днем 19 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз заявила, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля. «У России была возможность, и я полагаю, мотив и намерение. Такова модель поведения России в Европе, которую мы наблюдаем», — сказала она.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в больнице. Великобритания считает, что за этим инцидентом стоит Россия, однако Москва эту версию отвергает.