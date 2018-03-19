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Трамп ввел санкции против венесуэльской криптовалюты Petro

  • 19.03.2018, 22:26
Дональд Трамп
Фото с сайта lastwordonnothing.com

Президент США запретил американцам использовать венесуэльскую криптовалюту.

Президент США Дональд Трамп запретил американцам производить транзакции с криптовалютой Petro, запущенной правительством Венесуэлы. Соответствующий указ президент подписал 19 марта, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Трамп поручил министру финансов Стивену Мнучину подготовить необходимые положения для приведения указа в исполнение.

Данное решение является продолжением политики давления США на Венесуэлу. Летом 2017 года США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за «подрыв демократических процессов и институтов в Венесуэле».

В ноябре того же года американский Минфин добавил в санкционный список 10 чиновников Венесуэлы, в январе 2018 года — еще четверых.

Создание венесуэльской криптовалюты в конце 2017 года анонсировал Мадуро. По его словам, Petro позволит государству преодолеть финансовую блокаду, а также «продвинуться в вопросе денежного суверенитета». В январе Мадуро заявил о выпуске 100 млн токенов Petro, отмечая, что единица новой криптовалюты будет равна стоимости одного барреля венесуэльской нефти.

Последние годы в Венесуэле продолжается экономический кризис. В феврале уровень месячной инфляции там превысил 80%, за год данный показатель составил 6141,1%. Венесуэла в течение четырех лет возглавляет рейтинг самых «несчастных» экономик мира, составляемый Bloomberg.


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