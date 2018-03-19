Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах 10 19.03.2018, 22:55

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В Белом доме не увидели в победе Путина повода для поздравлений.

Президент США Дональд Трамп не намеревался поздравлять российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах.

В его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю, сказал Reuters представитель Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа, передает lenta.ru .

«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях когда это соответствует нашим интересам», — заявил Гидли.