БАТЭ будет сеяным в первом квалификационном раунде ЛЧ 19.03.2018, 23:10

Борисовский клуб станет сеяным при жеребьевке 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В этой группе выше борисовчан по еврокубковому рейтингу находится только «Астана» (21,750 против 20, 500), передает «Трибуна».

На этой стадии БАТЭ может встретиться с «Судувой», «Корк сити», юрмальским «Спартаком», «Торпедо» из Кутаиси, таллинской «Флорой» и «Валуром» (Рейкьявик).

Точный пул соперников борисовчан будет определен позже. С этого сезона 1-му квалификационному раунду предшествует предварительная стадия, на которой сыграют чемпионы Андорры, Гибралтара, Сан-Марино и Косова.