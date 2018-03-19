Шумченко - налоговикам: Идите сходите в Дрозды 3 19.03.2018, 23:25

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Анатолий Шумченко

Фото: Facebook

Налоговая просит стучать, а белорусы не хотят.

Налоговая инспекция прибегает к советским методам. Минчанам предлагают «сдавать» правоохранителям людей, уклоняющихся от уплаты налогов. В столице началась акция под названием «Заплати налоги – работай честно», пишет «Белсат». Она продлится до 23 марта. С чем связана такая активность и будут ли минчане «стучать» на соседей?

В течение недели налоговая предлагает минчанам сообщать на горячую линию о физических лицах, занимающихся оказанием услуг нелегально, а, значит, не платящим налоги. Ранее налоговики уже поощряли людей «сдавать» нелегальных таксистов, а также тех, кто сдает без договора квартиры и гаражи.

«Слушайте, мы столько написали обращений, смотрите, там более ста магазинов азиатов, и нам кажется, что они работают с нарушениями, но каких-то выводов и действий с их стороны мы не увидели. Поэтому трудно смотреть на эти вещи и мы видим фактически двойные стандарты. Поэтому у нас большие сомнения в том, насколько искренен подход этого министерства»,– считает председатель «Перспективы» Анатолий Шумченко.

Хотя вхождение в бизнес упростилось, само ведение дел и даже закрытие предприятия создает много проблем и угроз для предпринимателей. Поэтому у людей и есть соблазн работать по «серым» схемам. В то же время, глава государства в конце прошлого года потребовал переработать налоговый кодекс, однако не похоже, что произойдет какая-то либерализация.

«Требование одно: сокращения доходов бюджета быть не должно. Сокращайте кодекс, как хотите, но чтобы был прирост налогов в бюджет», – потребовал глава государства.

Также в Министерстве по налогам и сборам призвали сообщать в налоговую инспекцию о людях, которые «живут не по средствам». Однако, погоня за мелкими неплательщиками, по мнению экспертов, выглядит комично на фоне тех крупных и очевидных уклонений.

«Власть говорит народу:« Народ, покажи, кто живет не по средствам!» Ну и зачем они это делают? Они же сами себя подставляют. У народа сразу же ответ – «идите сходите в Дрозды, посмотрите коттеджи». Можно ли построить коттедж за несколько миллионов долларов, получая зарплату даже тысячу долларов в месяц? Как? Хорошо, если вы взяли кредиты в белорусских рублях без индексации, то почему им можно, а простым людям нельзя это делать?», – говорит Анатолий Шумченко.

Соответственно, по мнению экспертов, проблема не в самой борьбе против уклонения от налогов, а в двойных стандартах, которыми пользуются в государственном аппарате. И этот подход становится все более очевидным и раздражающим жителей страны.