Очередной случай милицейского беспредела произошел в Слониме 2.03.2018, 7:37

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Юлия, сестра Александра, избитого милиционерами в Слониме

Фото belsat.eu

Молодой мужчина отдыхал в гостях у друзей и возвращался вечером домой.

Жительница Слонима Юлия рассказала съемочной группе программы «Людскія справы» телеканала «Белсат» об ужасном случае, который произошел с ее братом Сашей.

Молодой мужчина отдыхал в гостях у своих друзей и после возвращался вечером домой. Уже у дверей своей квартиры Сашу вдруг схватила милиция. Об этом сообщила по телефону его жена. Юлия рассказывает, что сразу выбежала на улицу и подбежала к милицейской машине, где увидела брата – тот был еще без следов избиения. Но на следующий день женщина приехала к брату в РОВД и когда увидела его, была просто шокирована.

«У него было разбито лицо, стерта область от губы до носа и разбиты губы. На запястьях были синие круги от наручников. Я спросила: тебя били ? На что он ответил: да, меня били, но я толком ничего не помню», – рассказывает ужасающие подробности Юлия.

Это второй громкий случай избиения в Слониме за последние полгода. 31 августа 2017 года под милицейскую дубинку попал другой житель этого райцентра, Владимир Ефимчик. Он до сих пор борется за справедливость.

Александр также собирался рассказать о происшествии и продемонстрировать свежие побои, но в последний момент отказался. «Ничего ты никому не докажешь», – отвечает он по телефону Юлии, когда та продолжает попытки добиться правды. Женщина говорит, что, возможно, Саша боится последствий, так как имеет маленького ребенка и недавно устроился на новую работу.

Вторая героиня программы, актриса Светлана Соколовская, не побоялась рассказать свою историю. Попытка пойти на новогоднюю елку в Чижовку закончилась для девушки больницей скорой помощи, травмой руки и сотрясением могза.

«У моей подруги возник конфликт с омоновцем на входе: он не хотел нас пускать, мол, мероприятие скоро закончится, – рассказывает Светлана. – Подруга возразила – и он обозвал ее нецензурными словами. Девушка начала набирать 102, омоновец потащил ее в бусик, я побежала за ними. Мне сначала прищемили руку дверью буса, а потом я почувствовала удар по голове и потеряла сознание».

Светлана написала заявление в милицию на действия ОМОНа и намерена до последнего бороться за свои права.