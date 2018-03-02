Белорус выиграл золото ЧМ по велоспорту на треке 1 2.03.2018, 7:53

Евгений Королек

Фото: sb.by

Серебро досталось итальянцу Скартеццини, а бронза — австралийцу Скотсону.

Гонщик велосипедного клуба «Минск» Евгений Королек принес Беларуси золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на треке в гонке скретч, сообщает официальный сайт велоклуба «Минск».

Во второй день мирового первенства в голландском Апельдорне белорусы были представлены только в одном виде программы — финале гонки скретч. И именно он стал для нашей сборной золотым.

Чемпион Европы по «андерам» и победитель этапа Кубка мира в Минске Евгений Королек вышел на старт в скретче в статусе одного из главных фаворитов гонки и, несмотря на пристальное внимание со стороны соперников, с первых кругов принялся демонстрировать серьезность своих намерений.

Первая атака белоруса не увенчалась успехом. Однако на настрое Королька это никак не сказалось. И когда через некоторое время попытать счастья в отрыве решили австралиец Каллум Скотсон и итальянец Микеле Скартеццини, белорус составил им компанию.

Совместными усилиями троица сумела догнать группу и заработать круг дистанционного преимущества.

После того, как попытки других гонщиков «нарисовать круг» провалились, стало очевидно, что чемпионский титул предстоит разыграть белорусу, австралийцу и итальянцу.

Задача Королька заключалась в том, чтобы финишировать впереди своих главных конкурентов. И гонщик «Минска» справился, завоевав золотую медаль чемпионата мира. Серебро досталось итальянцу Скартеццини, а бронза — австралийцу Скотсону.

Чемпионат мира по велоспорту на треке в Голландии продлится до 4 марта.