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«Переводите деньги, а я прилечу и отдам машину»

  • 2.03.2018, 7:50
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В Беларуси снова активизировались автомошенники.

Несколько лет назад портал tut.by уже поднимал тему автомошенничества в интернете. На какое-то время объявления о продаже автомобилей по цене в два раза ниже рыночной исчезли. Но недавно к нам в редакцию обратился брестчанин Никита, который едва не попался на удочку мошенников. Старые схемы обмана не ржавеют?

Мечтаете купить автомобиль в идеальном состоянии и по цене ниже рыночной? Так не бывает. Но если вы думаете, что это возможно, тогда стоит почитать, чем обычно заканчиваются такие мечты.

Очень дешево и в очень хорошем состоянии

Nissan Patrol 2003 года выпуска в идеальном состоянии за 7 тысяч рублей. Очень заманчивое предложение, не имеющее ничего общего с реальностью.

— Недавно я начал подыскивать себе новый автомобиль. Появился второй ребенок, нужно было что-то побольше. Просмотрел все популярные ресурсы, но ничего интересного не нашел. Решил глянуть на одной международной онлайн-площадке, которая представлена и в Беларуси. Там, в разделе «Транспорт. Легковые автомобили», я нашел много предложений с ценой гораздо ниже рыночной. Причем видно, что некоторые автомобили сняты не в нашей местности, — рассказал Никита.

Читатель заметил, что такие объявления связывают похожие фамилии — Ушаков, Глушаков, Елков, Волков. Нет никаких контактных данных, нет телефона. Второй общий признак — описание машины словно сделано машинным переводом или кажется, что пишет иностранец, который плохо знает русский язык. Впрочем, немало объявлений и с вполне грамотным описанием на правильном русском языке. Но самое главное, что с продавцом можно связаться только через электронную почту или сообщения на сайте.

За универсал Fiat Stilo 2003 года выпуска продавец просил всего 3200 рублей. Это и стало поводом для читателя затеять переписку с мошенниками.

Несмотря на это, Никита решился написать продавцу Fiat Stilo. Уж очень понравился автомобиль. Ответил ему грек с весьма прозаическими для этой страны именем и фамилией — Giorgios Papadopulos.

«Здравствуйте

Ценю ваше намерение купить нашу машину. Раньше мы пробовали продать

дороже, но не получилось, а теперь нам нужно срочно продать.

Машина работает очень хорошо, она в отличном состоянии и никогда у нас

не было с ней проблем. Цена выгодная как для вас так и для нас.

Мы живём в севере Греция, в чудесном краю названным Katerini. У меня был

Гостевой Дом отдыха в Беларусь в Бягомль где мы ходили на отдых и

отпуски как летом так и зимой. Автомобиль находится в гараже, в Брест. В

итоге автомобиль зарегистрирован в Беларусь, в Беларусь купил его, я

первый владелец.

Мы пара пенсионеров, мне 64 года, а жене 63. Это моя личная машина,

только я на ней ездил на работу пока не вышел на пенсию, а у жены другая

машина. Поэтому нам не нужна другая машина. Нет смысла платить налоги и

сборы для нее, если вы используете не один, плюс нет смысла сидеть в

вашем гараже, испортить если не используется, потому что автомобиль как

новый. Мы продали дом в Беларусь и купили здесь ферму, в Греция. Если вы

заинтересованы купить мою машину, мы можем устроить приезд в Беларусь

для встречи с вами и у вас будет возможность осмотреть машину. Я уверен

что мы найдём удобное место встречи в Беларусь для обеих сторон.

Прошу указать ваш город проживания.

Привет из Греция!»

Обычно в таких объявлениях «владельцы» не могут предоставить доступ к автомобилю для осмотра. «Машина в гараже», «Ключи только у меня, а я в Греции» или что-то подобное. В любом случае увидеть автомобиль потенциальный покупатель не сможет.

Схема мошенничества раскрывается в тексте письма, которое настойчивый грек снова прислал Никите.

«Вы только переведите деньги…»

У такого продавца две основные задачи: заставить вас сделать перевод и убедить в том, что забрать деньги он сможет только после передачи ключей от автомобиля покупателю.

— Не буду рассказывать во всех подробностях содержание нашей переписки. Могу только заметить, что психологи они хорошие. Меня обхаживали и уговаривали долго и упорно, присылали копии документов, бронь гостиницы, билеты на самолет. В общем, убеждали в том, что бояться нечего, все честно и без обмана и самые большие риски несет именно «продавец». В какой-то момент я даже едва не поддался. Но потом прочитал вашу статью, понял, что тут дело нечисто. Как я понимаю, наша страна не сотрудничает с Грецией в плане таких вот финансовых преступлений, поэтому тут уже без вариантов — если ты отправил деньги, мошенники их снимут, — признается Никита.

Потом Никите пришло письмо, в котором Giorgios Papadopulos сообщил, что отправил на имя покупателя в Беларусь, Брест, 1600 долларов и ждет фото квитанции об аналогичном переводе. Грек напоминает про то, что в любом отделении банка подтвердят безопасность такой операции и никто не сможет снять деньги, пока не будет изменено имя получателя.

Упорный покупатель не соглашался переводить деньги, предлагая приехать и на месте рассчитаться за автомобиль. Не менее настойчиво грек убеждал Никиту отправиться в ближайшее отделение Western Union и все-таки совершить перевод.

После того как Никита убедился в нечестных намерениях греческого продавца, он не раз оставлял на онлайн-площадке сообщение о мошеннических объявлениях, но ответа от администрации ресурса не дождался. Впрочем, рядом с каждым объявлением есть «иконка» со ссылкой на правила безопасной покупки. И там ясно описано, какие объявления должны вызвать у потенциального покупателя подозрения.

На наш взгляд, в этой памятке полно и емко отражены те простые правила, которым нужно следовать, чтобы не попасть на мошенников. Эти же рекомендации касаются и других специализированных ресурсов по продаже авто.


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