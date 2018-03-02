Получить «Оскар» дешевле всего оказалось за главную женскую роль 2.03.2018, 8:09

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Средняя стоимость создания фильмов, получивших «Оскары, за последние 17 лет составила $81,7 млн.

Об этом говорится в исследовании, проведенном ресурсом Gameplan, сообщает «Интерфакс».

При этом в различных номинациях цифры существенно разнятся. Так, дороже всего обходятся фильмы, получившие статуэтки за лучшие визуальные эффекты - в среднем $175 млн. Эксперты объясняют это тем, что в этой категории за последние годы выигрывали такие блокбастеры, как «Аватар», «Начало» и все три части «Властелина колец».

Наиболее дорогостоящими также оказались картины, получившие награду как лучший анимационный фильм ($146 млн) и за звуковые эффекты ($133 млн).

Между тем самой незатратной оказалась награда за лучшую женскую роль первого плана - средний бюджет фильмов, за съемки в которых актрисы получали «Оскара», составляет всего $26 млн. Интересно, что для фильмов, обеспечивших актрисам награду за лучшую женскую роль второго плана, показатель составляет $45 млн.

«Оскар» за оригинальный сценарий выигрывали картины со средним бюджетом в $27 млн, за лучшую мужскую роль первого плана - $41 млн, за мужскую роль второго плана - $45 млн.

В номинации «лучший фильм» побеждали картины, на производство которых в среднем уходило $46 млн. Аналитики Gameplan отмечают, что показатель снизился в том числе из-за прошлогоднего победителя, независимой драмы «Лунный свет"»с бюджетом всего в $4 млн.

Кинопремия «Оскар» ежегодно присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук в 24 номинациях. В этом году церемония пройдет в юбилейный 90-й раз, она стартует 5 марта.