Видеофакт: В Бресте кладут асфальт при -13°С 8 2.03.2018, 8:23

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Дорожники утверждают, что это норма.

28 февраля в социальных сетях появилось видео из Бреста. На нем сотрудники брестского дорожно-эксплуатационного предприятия проводят ремонт дороги на улице Суворова. Автор видео поставил под сомнение целесообразность ямочного ремонта, когда на улице -13°С. В Брестском ДЭП ответили.

«Ничего необычного в действиях работников нет, — уверил tut.by главный инженер ДЭП Сергей Петраневич. — По этой технологии производить ямочный ремонт можно до температуры в -20°С. Не то, что при -13°С! Работы, проводимые зимой, — временные. В любом случае работы, которые проводятся зимой, должны весной переделываться. Это согласно технологии».