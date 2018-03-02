Слонимчанка: Нужен умный человек, чтобы заменить Лукашенко 17 2.03.2018, 8:31

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Пенсионерка обратилась к диктатору.

Пенсионерка Надежда Пугаева живет в Слониме, большую часть жизни проработала на Слонимском мясокомбинате. Женщина обратилась к Лукашенко со словами «Мне больно за наш народ», сообщает «Газета Слонимская».

Пенсионерка заявила диктатору, что если он так хочет командовать, то должен слушать то, что говорит народ. А вообще, по ее мнению, «нужен умный, хороший человек, чтобы заменить Лукашенко». «Никто не вечен. Что будет – вы даже не узнаете», - обратилась пенсионерка к правителю.