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Минимальную зарплату в Венесуэле «повысили» до шести долларов

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  • 2.03.2018, 8:50
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В стране – галопирующая инфляция и острый дефицит товаров.

Венесуэльцам подняли зарплату на 58%. Повышение минимальной зарплаты в стране происходит на фоне галопирующей инфляции и острого дефицита товаров.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 1 марта, объявил о повышении размера минимальной зарплаты на 58%, сообщает korrespondent.net.

Теперь ее размер составит 392,6 тысячи боливаров, но с ежемесячной доплатой на приобретение товаров из основной продуктовой корзины (915 тысяч боливаров) общая сумма превышает 1,3 миллиона боливаров.

Последний раз минимальная зарплата повышалась в стране c января. Это происходит на фоне галопирующей инфляции и острого дефицита товаров.

При этом по курсу "черного рынка" (213 тысяч боливаров за доллар США) общий размер минимальной зарплаты составляет всего чуть более 6 долларов.


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