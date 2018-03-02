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Разработчик компьютерных игр предложил свой вариант здания на Октябрьской

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  • 2.03.2018, 9:11
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Даже далекие от архитектуры минчане возмущены официальным проектом.

Рендер будущего здания на Октябрьской площади в Минске не пнул только ленивый. Против постройки выступили известные дизайнеры и архитекторы, которые предложили альтернативные варианты проекта от Dana Holdings, свое недовольство высказал заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд, а неравнодушные минчане создали петицию, пишет onliner.by.

Теперь же знамя негодования от профессионалов перешло к простым горожанам: разработчик компьютерных игр Георгий Рукосуев решил не оставаться в стороне и предложил свое видение нового здания.

Георгий не имеет архитектурного образования, никогда не работал в этой сфере и профессионально разрабатывал лишь постройки в компьютерных играх. Георгий — гейм-дизайнер. Мужчина утверждает, что не добивается того, чтобы его здание построили, и преследует лишь одну цель — привлечь внимание к проблеме.

— Не хочу кого-то обидеть, но лично мне белорусское архитектурное сообщество кажется ленивым и слегка инфантильным. По-моему, они просто не хотят утруждать себя и дают отмашку любому более или менее подходящему проекту. Вспомните, как было со стадионом «Динамо»: изначально архитекторы утвердили какой-то откровенно плохонький вариант от венгерской компании и планировали это построить, пока в дело не вмешался президент. Боюсь, в этот раз будет так же, если минчане не будут проявлять инициативу.

Я — простой минчанин, которому не все равно. Я не могу сказать «пацаны, это все фуфло — переделывайте», но могу поднять вопрос и предложить что-то свое.

Мужчина предлагает расположить на месте планируемого здания-исполина с офисами, бизнес-апартаментами и рестораном на крыше Белорусскую государственную академию искусств. По его мнению, строить на площади современное здание нельзя: это как минимум будет неуважительно к людям, благодаря которым проспект Независимости приобрел теперешний вид.

— Очередная стекляшка может показаться симпатичной сейчас, но очень быстро надоест. Я постарался сделать что-то более подходящее. Строить по моему проекту или не строить — не важно. Главное — поднять резонанс и вызвать обсуждение. Моя позиция такова: нельзя оставаться в стороне и просто молчать, иначе потом претензии можно будет предъявить только себе самому. Особенно это касается минчан, которым должно быть не все равно. Чем больше внимания к вопросу, тем лучше, — убежден дизайнер.


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