закрыть
2 марта 2018, пятница, 11:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Ъ»: Кокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года

11
  • 2.03.2018, 9:19
  • 3,653

Новые подробности скандального дела о чемоданах в российском посольстве.

Кокаин из Аргентины в Россию поставлялся с 2012 года в чемоданах, запечатанных, как дипломатическая почта. Бывший завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов был уверен, что в них вино, кофе и печенье. Об этом узнал «Коммерсантъ», который ознакомился с показаниями Абянова.

Газета пишет, что Абянов несколько раз отправлял такие чемоданы по просьбе Андрея Ковальчука — в 2012, 2014 и 2015 годах. Чемоданы отправлялись с помощью военно-транспортной авиации через столицу Уругвая Монтевидео в Москву. За каждый чемодан завхоз получал $1 тыс.

Все началось со звонка Ковальчука в 2012 году. Он представился сотрудником службы безопасности посольства России в Германии (в самом посольстве это категорически отрицают). Ковальчук, как пишет «Ъ», попросил отвезти его в аэропорт Буэнос-Айреса. Абянов подъехал к гостинице, загрузил в свою машину багаж, среди которого оказался «очень тяжелый чемодан, весом килограммов 25–30». В аэропорту Ковальчук попросил отправить его чемодан позже, «когда будет готов самолет». Сказал, что внутри находятся дорогое вино, кофе и подарки. Абянов по указанию Ковальчука отправил чемодан «грузовым российским самолетом» из аэропорта Монтевидео.

В 2014 году Абянова по просьбе Ковальчука оставил на хранении в посольстве уже два чемодана. При этом Ковальчук попросил обернуть чемоданы в специальную упаковочную бумагу, обвязать бечевкой и поставить сургучные печати. По словам Абянова, «обычно так запаковывается дипломатическая почта, которая не подвергается досмотру». Чемоданы были отправлены в Россию военно-транспортным самолетом.

Аналогичным способом были упакованы в 2015 году еще два чемодана. Затем к ним прибавились еще десять чемоданов. Все чемоданы лежали в гараже посольства, а летом 2016 года, незадолго до окончания своей командировки и возвращения в Россию, Абянов перевез их в подсобку школы, так как«не хотел, чтобы они мешались в гараже».

Ковальчук говорил, что в чемоданах кофе и изделия из полудрагоценных камней. «Я думал, что совершаю контрабанду вина, кофе и полудрагоценных камней», — заявил Абянов. Сам он никогда не проверял чемоданы. О том, что в них лежит 362 кг кокаина, узнал его сменщик Игорь Рогов, с которым Ковальчук, как пишет «Ъ», собирался договориться.

12 чемоданов с кокаином были найдены в здании при посольстве России в Аргентине в декабре 2016 года. О находке стало известно только в феврале 2018 года. По этому делу были арестованы три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Еще один обвиняемый — Андрей Ковальчук — арестован заочно. Он находится в Германии. Через своего адвоката он заявил, что считает все происходящее провокацией, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы.


популярное за неделю

Мнение

Как власти отключают электричество на разрешенных концертах
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах Павел Юхневич
Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина
Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель