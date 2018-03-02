«Ъ»: Кокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года 11 2.03.2018, 9:19

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Новые подробности скандального дела о чемоданах в российском посольстве.

Кокаин из Аргентины в Россию поставлялся с 2012 года в чемоданах, запечатанных, как дипломатическая почта. Бывший завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов был уверен, что в них вино, кофе и печенье. Об этом узнал «Коммерсантъ», который ознакомился с показаниями Абянова.

Газета пишет, что Абянов несколько раз отправлял такие чемоданы по просьбе Андрея Ковальчука — в 2012, 2014 и 2015 годах. Чемоданы отправлялись с помощью военно-транспортной авиации через столицу Уругвая Монтевидео в Москву. За каждый чемодан завхоз получал $1 тыс.

Все началось со звонка Ковальчука в 2012 году. Он представился сотрудником службы безопасности посольства России в Германии (в самом посольстве это категорически отрицают). Ковальчук, как пишет «Ъ», попросил отвезти его в аэропорт Буэнос-Айреса. Абянов подъехал к гостинице, загрузил в свою машину багаж, среди которого оказался «очень тяжелый чемодан, весом килограммов 25–30». В аэропорту Ковальчук попросил отправить его чемодан позже, «когда будет готов самолет». Сказал, что внутри находятся дорогое вино, кофе и подарки. Абянов по указанию Ковальчука отправил чемодан «грузовым российским самолетом» из аэропорта Монтевидео.

В 2014 году Абянова по просьбе Ковальчука оставил на хранении в посольстве уже два чемодана. При этом Ковальчук попросил обернуть чемоданы в специальную упаковочную бумагу, обвязать бечевкой и поставить сургучные печати. По словам Абянова, «обычно так запаковывается дипломатическая почта, которая не подвергается досмотру». Чемоданы были отправлены в Россию военно-транспортным самолетом.

Аналогичным способом были упакованы в 2015 году еще два чемодана. Затем к ним прибавились еще десять чемоданов. Все чемоданы лежали в гараже посольства, а летом 2016 года, незадолго до окончания своей командировки и возвращения в Россию, Абянов перевез их в подсобку школы, так как«не хотел, чтобы они мешались в гараже».

Ковальчук говорил, что в чемоданах кофе и изделия из полудрагоценных камней. «Я думал, что совершаю контрабанду вина, кофе и полудрагоценных камней», — заявил Абянов. Сам он никогда не проверял чемоданы. О том, что в них лежит 362 кг кокаина, узнал его сменщик Игорь Рогов, с которым Ковальчук, как пишет «Ъ», собирался договориться.

12 чемоданов с кокаином были найдены в здании при посольстве России в Аргентине в декабре 2016 года. О находке стало известно только в феврале 2018 года. По этому делу были арестованы три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Еще один обвиняемый — Андрей Ковальчук — арестован заочно. Он находится в Германии. Через своего адвоката он заявил, что считает все происходящее провокацией, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы.