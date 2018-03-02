Александр Соснов: Пусть деньги вместо колхозов отдадут безработным 3 2.03.2018, 9:32

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АЛЕКСАНДР СОСНОВ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Сегодняшнее пособие по безработице в Беларуси выглядит как насмешка.

Эксперты Международного валютного фонда считают необходимым повысить в Беларуси пособие по безработице хотя бы до размера бюджета прожиточного минимума, пишет «Завтра твоей страны».

Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет две базовые величины, или 46 белорусских рублей (по состоянию на октябрь 2017 года).

Размер бюджета прожиточного минимума составляет 199,32 рублей в среднем на душу населения.

По мнению экспертов МВФ, повышение пособия по безработице до уровня БПМ снизит риск бедности не только для работников госпредприятий в процессе реструктуризации, но также для тех, кто уже потерял работу по причине ухудшения ситуации на рынке труда во время недавней рецессии.

Прислушаются ли белорусские власти к рекомендациям МВФ, если согласно постановлению правительства, в 2018 году уровень зарегистрированной безработицы не должен превышать 1%?

Федынич: Этих денег вряд ли хватит на коммуналку, нормальное питание и аптеку

— Если на кону стоит получение очередного транша или кредита, допускаю, что власти увеличат пособие, но ужесточат нормы, касающиеся статуса безработных и постановки на учет, — полагает председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич. – Думаю, власти будут держать количество белорусов, получающих пособие по безработице в пределах прогнозируемого 1%.

Геннадий Федынич считает существующий в Беларуси размер пособия по безработице насмешкой над человеком, который потерял работу.

— Если поднять размер пособия до БПМ, этих денег вряд ли хватит на коммуналку, нормальное питание и аптеку. Эти деньги – для того, чтобы человек выживал, — отмечает эксперт.

Профсоюзный лидер подчеркивает, что власти не создали нормальную систему переобучения людей для нужд экономики.

— В этом и состоит задача местной администрации, чтобы определять статус развития региона и потребности: в каком районе какие специальности нужны, — говорит председатель профсоюза РЭП.

Собеседник «Завтра твоей страны» полагает, что в случае повышения пособия по безработице в службах занятости может увеличиться количество желающих стать на учет.

В то же время он уверен, что одним лишь повышением пособия по безработице не решить проблемы трудоустройства. Нужен комплексный подход.

По словам эксперта, безработному могут предложить работу за 200 рублей и отрапортовать о его трудоустройстве. Хотя, как считает профсоюзный лидер, если человек переобучился, он должен получать как минимум 300 долларов в эквиваленте.

— Но с учетом того, что у нас в глубоком завале малый и средний бизнес, проблематично получить сегодня новые рабочие места с адекватной зарплатой. Чтобы создать их, надо привлечь инвестора, — подчеркивает Геннадий Федынич.

Соснов: Пусть считают безработицу так, как во всем цивилизованном мире

Экс-министр труда Александр Соснов уверен: повышение пособия по безработице нужно с точки зрения рыночной экономики.

— В свое время пособие по безработице задумывалось как страховое, — напоминает эксперт. — Отчисления в Фонд социальной защиты населения (он тогда назывался фонд содействия занятости) предусматривались как платежи, которые страхуют человека от безработицы. Власти, пришедшие руководить страной в 1994 году, считали безработных элементами, которыми должна заниматься милиция. Хулиганы, наркоманы и безработные были у них одной категорией.

По словам бывшего министра, МВФ посоветовал перечислить средства фонда содействия занятости в госбюджет.

— У них была задача: собрать со всех сторон деньги, которые помогли бы стране пережить трудные времена. Я был категорически против. Но кто меня послушал? После того, как я ушел, фонд захватили в бюджет и стали эти средства использовать не только для содействия занятости, но и на другие цели, — говорит экс-министр.

Он сомневается, что власти увеличат пособие по безработице.

— У них в голове коммунизм, и они до сих пор воспринимают безработных как преступных элементов, — подчеркивает эксперт.

По его словам, чтобы увидеть реальную картину, сколько в Беларуси безработных, нужно рассчитывать безработицу по методологии Международной организации труда.

— Пусть считают безработицу так, как это делают во всем цивилизованном мире: по обследованию домашних хозяйств. У нас это делает Белстат, но данные, как правило, скрывают. Очень редко они появляются в открытом доступе, — говорит эксперт.

Он уверен, что необходимость повышения пособия для безработных давно назрела.

— Это нужно сделать, чтобы люди искали не временные подработки для выживания, а нормальную работу, — отмечает экс-министр труда.

Кроме того, эта мера способствует снижению уровня преступности и уменьшению оттока рабочей силы в другие страны.

Эксперт подчеркивает, что власти тратят огромные средства на поддержание неэффективных производств.

— Мы по дешевке продаем молочные продукты в Россию и уменьшаем свой ВВП. А ведь продаем то, что из бюджета вливаем в свои колхозы. Вот эти средства пусть отдадут людям, которые лишились работы, — предлагает Александр Соснов.