Фотограф снял таинство рождения белорусской реки 2 2.03.2018, 9:15

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Живописная местность возле Вилии может привлечь туристов со всего мира.

О своей экспедиции в Островецкий район известный белорусский фотограф Сергей Плыткевич написал на сайте wildlife.by:

«Вначале я просто хотел разместить фоторепортаж о небольшом ручейке, который впадает в реку Вилию в Островецком районе. Потом родилась любопытная мысль: если этот ручей интересен мне, то почему он не может привлечь к себе и других путешественников? А ведь рядом с ним находится несколько сельских усадеб, в которых отдыхают туристы. Эти туристы думают, как им интереснее провести время. Может быть, их стоит пригласить сюда?

Вот так, прямо из отвесной стенки, начинает бить родник.

Это край настоящего ущелья. Самое интересное, что находится оно буквально в двух метрах от проселочной дороги, но совершенно незаметно из-за деревьев и кустарников. Лично мне этот ручей показал бывший директор заказника «Сорочанские озера» Игорь Пастухов.

Вода вначале бежит по пологому склону, по берегам растет множество кленов.

Затем появляются камни, которые вклиниваются даже в корни деревьев.

Местами камни пытаются преградить воде дорогу.

Но вода мчится все быстрее и быстрее…

…порой пробивая небольшие тоннели под корнями деревьев.

Ручей становится все мощнее и мощнее, но… через триста метров он упирается, а точнее, вливается в реку Вилию.

Что необходимо сделать, чтобы это место стало туристическим объектом?

1. Обозначить его на туристических картах Островецкого района – их пока нет вообще.

2. Поставить соответствующие знаки на дороге – для привлечения внимания просто проезжающих, и на берегу Вилии – для туристов-водников.

3. Убрать мусор из ущелья, сброшенный туда местными жителями.

4. Оборудовать собственно тропу – там обязательно должны быть лестницы с перилами, мостики, чтобы посмотреть самые красивые участки ручья с разных ракурсов, скамеечки, красивая беседка на берегу Вилии.

5. Включить этот объект в маршрут одной или нескольких экскурсий по Островецкому району, а также в рекламные брошюры.

Все это могут сделать и владельцы усадеб, но, безусловно, лучше, если бы эта инициатива имела районный масштаб и финансировалась отделом спорта и туризма райисполкома.

Ну как насчет реализации идеи»?