Трамп объявил о санкциях против белорусской стали 1 2.03.2018, 9:46

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США вводят защитные пошлины на импорт стали и алюминия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подпишет повышение тарифов на импорт стали и алюминия, направленные в первую очередь против таких производителей, как Китай. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на руководителей американских металлургических компаний.

По их словам, Трамп сказал, что тариф на продукцию из стали составит 25%, а на алюминий - 10%.

В Twitter Трамп написал, что США страдают от «несправедливой торговли».

США импортируют в четыре раза больше стали, чем экспортируют, и зависят от стали, произведенной в Китае.

Агентство отмечает, что на протяжении всей своей президентской кампании и с момента вступления в должность Трамп заявлял, что дешевый импорт из Китая наносит ущерб жизнеспособности американской промышленности.

Китай - не единственная страна, которая экспортирует сталь в США, это делают около 110 стран. Китай является лишь 11-м крупнейшим экспортером в США. Пятерка крупнейших - это Канада, Бразилия, Южная Корея, Мексика и Россия. Импортирует сталь в США и Беларусь.

В 2016 году США закупили в Беларуси катанку на 10,4 млн долларов. Это в 8 раз больше по сравнению с 2015 годом. В 2014 году поставки не осуществлялись, следует из документа Минторга США.

В марте американские производители катанки Gerdau Long Steel North America, Nucor, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel подали в Минторг США заявление, в котором потребовали провести антидемпинговое расследование импорта катанки из углеродистой и легированной стали из десяти стран: Беларуси, Великобритании, Испании, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины, ЮАР и Южной Кореи.

Напомним, летом Евросоюз ввел 5-летнюю пошлину на белорусскую арматуру. В ответ на это Белорусский металлургический завод, который является крупнейшим производителем стали в стране, заявил, что данное решение не является для него потрясением, но вынудит компанию «осуществить соответствующие шаги по корректировке рынков сбыта».