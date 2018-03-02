Активисты борются за судьбу Дмитрия Полиенко 1 2.03.2018, 10:09

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Власти пытаются изолировать политзаключенного от контактов с внешним миром.

В начале февраля группа граждан направила в общественную комиссию при главном управлении юстиции обращение с просьбой проверить, в каких условиях содержится Дмитрий Полиенко, имеющего статус политзаключенного. В частности, заявителей беспокоил тот факт, что к заключенному, который отбывает срок в исправительной колонии №2 города Бобруйска, не доходит почта, сообщает «Могилевская весна».

Ранее появлялась информация, что Полиенко регулярно вменяют дисциплинарные взыскания, в результате которых он оказывается в штрафном изоляторе ИК №2.

Правозащитник Борис Бухель, который входит в состав комиссии, рассказал, что встретиться с Полиенко так и не удалось.

— ОНК посетила колонию 21 февраля. Однако выяснилось, что с Полиенко встретиться не удастся, поскольку в обращении, которое подготовило управление юстиции Могоблисполкома в администрацию ИК, не было сказано конкретно про необходимость личной встречи с Дмитрием. Позже выяснилось, что во время подготовки документа в управление юстиции обратился один из сотрудников управления ДИН по Могилевской области, который указал на законодательный аспект, согласно которому мы не имеем права на личное интервью. Во время посещения колонии Полиенко был на промзоне, так что увидеться не удалось, — рассказал правозащитник.

Комиссии провели обзорную экскурсию по территории колонии. Администрация похвасталась инфраструктурой: согласно представленной картине, заключенные могут получать высшее образование, заниматься в тренажерном зале, получать своевременную медицинскую помощь. Единственную проблему, которое руководство колонии признало, — это перенаселенность.

— По словам начальника, в ИК №2 содержится на 25% больше людей, чем должно было. Также один из заключенных рассказал про проблему с сушкой белья, — поделился Бухель.

Что касается проблемы с доставкой почты Полиенко, то цензоры ИК №2 отказались признавать, что они не пропускают корреспонденцию.

— Главный вопрос – Дмитрий не получил большое количество открыток, если верить первоначальному обращению. На это цензоры колонии заявили, что они не могут контролировать не заказные письма. Якобы, они ничего и не получали, — рассказал правозащитник.

Бухель согласен, что администрация приукрасила быт заключенных колонии, но окончательных оценок пока остерегается:

— В скором времени мы должны посетить горецкую колонию, в которой содержится политзаключенный Михаил Жемчужный. Это будет лакмусовой бумажкой для местной системы общественных наблюдательных комиссий.