закрыть
2 марта 2018, пятница, 11:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Разработку белорусов внедрили в YouTube

  • 2.03.2018, 10:47

Речь идет о легкой возможности смены фона при записи видео.

В августе прошлого года компания Google купила белорусскую компанию AIMatter Юрия Мельничека и Юрия Гурского. И вот сейчас белорусская разработка внедрена в YouTube и скоро будет доступна миллионам пользователей по всему миру, пишет tut.by.

Речь идет о легкой возможности смены фона при записи видео. Соответствующая опция video segmentation («сегментация видео») уже начинает тестироваться в YouTube Stories. Пока это выборочное тестирование — если у вас появился соответствующий значок в меню — значит, вы — тестер.

О том, когда именно опция, использующая работу нейросетей, станет доступна всем пользователям, пока не сообщается.

Напомним, компания AIMATTER выпустила два приложения — Fabby и Fabby Look. Fabby умеет отделять лицо на селфи от фона — его можно размыть или заменить на космические пейзажи, тропические красоты или падающих котят. Fabby Look может поменять цвет волос. Оба сервиса работают как с фото, так и с видео в режиме реального времени независимо от подключения к Сети.

Приложения были «витриной» для разработок компании. Главное здесь — сама возможность быстро обработать изображение с помощью нейронных сетей. По словам разработчиков, подобный подход они реализовали первыми в мире. Вероятно, это и заинтересовало в свое время Google.


популярное за неделю

Мнение

Как власти отключают электричество на разрешенных концертах
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах Павел Юхневич
Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина
Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель