Разработку белорусов внедрили в YouTube 2.03.2018, 10:47

Речь идет о легкой возможности смены фона при записи видео.

В августе прошлого года компания Google купила белорусскую компанию AIMatter Юрия Мельничека и Юрия Гурского. И вот сейчас белорусская разработка внедрена в YouTube и скоро будет доступна миллионам пользователей по всему миру, пишет tut.by.

Речь идет о легкой возможности смены фона при записи видео. Соответствующая опция video segmentation («сегментация видео») уже начинает тестироваться в YouTube Stories. Пока это выборочное тестирование — если у вас появился соответствующий значок в меню — значит, вы — тестер.

О том, когда именно опция, использующая работу нейросетей, станет доступна всем пользователям, пока не сообщается.

Напомним, компания AIMATTER выпустила два приложения — Fabby и Fabby Look. Fabby умеет отделять лицо на селфи от фона — его можно размыть или заменить на космические пейзажи, тропические красоты или падающих котят. Fabby Look может поменять цвет волос. Оба сервиса работают как с фото, так и с видео в режиме реального времени независимо от подключения к Сети.

Приложения были «витриной» для разработок компании. Главное здесь — сама возможность быстро обработать изображение с помощью нейронных сетей. По словам разработчиков, подобный подход они реализовали первыми в мире. Вероятно, это и заинтересовало в свое время Google.