Бабченко: Ядерная держава построила новую трубу на клепках и радуется 3 2.03.2018, 10:58

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Аркадий Бабченко

Фото с сайта glavred.info

Путин опоздал лет на 60.

В создании в РФ новой ракеты нет ничего уникального. Такое мнение российский журналист Аркадий Бабченко выразил в Facebook.

"А чего столько шуму-то вокруг этой ракеты? Ну, забабацали они новую титановую трубу, способную подняться на 100 км вверх взамен старой "Воеводы" (ракетный комплекс четвертого поколения, появившийся в 1980-е годы. – "ГОРДОН"), и что? Чего для двадцать первого века в этом такого новейшего и уникального? Сейчас эти ракеты кто только не строит. Я вон про одного чувака слышал, так он вообще частные ракеты делает, способные не то что до Флориды, до Марса долететь", – написал он.

Бабченко отметил, что производство ракет освоили также боевики "Исламского государства" и представители Северной Кореи.

"А тут ядерная держава построила новую трубу на клепках и радуется до неба, как будто какую-то невбубенную технологию изобрела. Ребят, вы с этой своей радостью лет на 60 опоздали. Вот полвека назад это еще было достижением", – заявил журналист.

1 марта во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.

Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".

Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.

В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз.